غزہ معاہدے کا اعلان مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن کو یقینی بنانے کا تاریخی موقع ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے طے پانے والے معاہدے کے اعلان کو مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن کو یقینی بنانے کا ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو روکا جائے۔ جمعرات کو ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے امن معاہدے کے ضمن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت، مذاکرات اور بات چیت کے اس پورے عمل کے دوران دنیا میں امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے۔
انہوں نے قطر، مصر اور تُرکیہ کی قیادت کو بھی سراہا جنہوں نے معاہدہ طے کرنے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔وزیر اعظم نے کہا وہ فلسطینی عوام کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے پناہ مصائب کا سامنا کیا ہے جن کا کسی صورت اعادہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مسجدِ اقصیٰ میں حالیہ اشتعال انگیزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ۔
وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ قابضین اور غیر قانونی آبادکاروں کو ان کے اقدامات پر جوابدہ ٹھہرا ئے اور ایسے مزید اقدامات کو روکا جائے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کشیدگی کم کرنے اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کی قیادت کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کے لیے امن، سلامتی اور وقار کو ان کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق یقینی بنانے کیلئے کام جاری رکھیں گے
