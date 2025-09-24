  1. اصلی صفحہ
غزہ کے اسپتال ایندھن کی شدید قلت کے باعث بندش کے دہانے پر، مریضوں کی زندگیاں خطرے میں

24 ستمبر 2025 - 17:20
News ID: 1730928
غزہ کی وزارتِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی کمی کے باعث اسپتال تباہی کے دہانے پر ہیں، اور اہم شعبے چند دنوں میں بند ہو سکتے ہیں جس سے مریضوں اور زخمیوں کی زندگیاں براہِ راست خطرے میں پڑ جائیں گی۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کی وزارتِ صحت نے منگل کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ایندھن کی شدید قلت نے محصور علاقے کے اسپتالوں کو ’’انتہائی خطرناک مرحلے‘‘ میں داخل کر دیا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں اسپتالوں کے اہم شعبے کام کرنا بند کر دیں گے، جس سے صحت کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا اور مریضوں اور زخمیوں کی زندگیاں یقینی طور پر خطرے میں پڑ جائیں گی۔

وزارتِ صحت نے مزید وضاحت کی کہ اسپتالوں میں ایندھن کی کمی پوری کرنے کے لیے جو تکنیکی اور انجینئرنگ طریقۂ کار اختیار کیا جا رہا تھا وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ ایندھن کی سپلائی مکمل طور پر رک گئی ہے۔

وزارت نے متعلقہ اداروں اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ ایک ایسے ممکنہ المیے کو روکا جا سکے جس کے نتائج ناقابلِ تصور ہوں گے۔

