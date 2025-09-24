غزہ کے اسپتال ایندھن کی شدید قلت کے باعث بندش کے دہانے پر، مریضوں کی زندگیاں خطرے میں

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کی وزارتِ صحت نے منگل کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ایندھن کی شدید قلت نے محصور علاقے کے اسپتالوں کو ’’انتہائی خطرناک مرحلے‘‘ میں داخل کر دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں اسپتالوں کے اہم شعبے کام کرنا بند کر دیں گے، جس سے صحت کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا اور مریضوں اور زخمیوں کی زندگیاں یقینی طور پر خطرے میں پڑ جائیں گی۔
وزارتِ صحت نے مزید وضاحت کی کہ اسپتالوں میں ایندھن کی کمی پوری کرنے کے لیے جو تکنیکی اور انجینئرنگ طریقۂ کار اختیار کیا جا رہا تھا وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ ایندھن کی سپلائی مکمل طور پر رک گئی ہے۔
وزارت نے متعلقہ اداروں اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ ایک ایسے ممکنہ المیے کو روکا جا سکے جس کے نتائج ناقابلِ تصور ہوں گے۔
