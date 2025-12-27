بھارت کی ریاست آندھرا پردیش میں کرسمس کی تقریب کے موقع پر شیعہ۔عیسائی ہم آہنگی کا مظاہرہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے علاقوں گاندھی نگر، باواجی پیٹ اور وجے واڑہ میں سینٹ پیٹرز لوتھرن چرچ (ایسٹ پیرش) میں منعقدہ کرسمس کی تقریب میں شیعہ مسلم اور عیسائی برادریوں کے درمیان اتحاد، بھائی چارے اور باہمی احترام کا شاندار مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ اس موقع پر امن، محبت اور انسانی یکجہتی کا مضبوط پیغام دیا گیا۔
اس تقریب میں ممتاز مذہبی شخصیات نے شرکت کی، جن میں وجے واڑہ کی شیعہ جامع مسجدِ حسینؑ کے خطیبِ جمعہ مولانا مرزا ظہیر عباس اور مسجدِ حسین کمیٹی کے اراکین شامل تھے۔ شرکاء نے چرچ کی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ مذہب نفرت نہیں بلکہ محبت، امن اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مرزا ظہیر عباس نے کہا کہ اسلام تمام مذاہب کے احترام اور پُرامن بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صبر، محبت اور انسانیت کی خدمت کی یہ تعلیمات ہر دور کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ انہوں نے موجودہ مشکل حالات میں بھائی چارے کے فروغ کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا۔
چرچ کے منتظمین نے شیعہ برادری اور مسجدِ حسین کمیٹی کی شرکت کو نیک نیتی اور سماجی ہم آہنگی کی ایک مثالی مثال قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مستقبل میں بھی امن، رواداری اور بین المذاہب تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
یہ تقریب اس حقیقت کی گواہ بنی کہ جب مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں تو معاشرہ امن، محبت اور باہمی سمجھ بوجھ کا گہوارہ بن سکتا ہے۔
