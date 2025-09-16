شیعہ علماء اسمبلی کا کرگل میں اہم اجلاس منعقد
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، شیعہ علماء اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہندوستان کی یوٹی لداخ کے شہر کرگل میں منعقد ہوا جس میں ملک بھر سے ممتاز علمائے کرام، مذہبی رہنما اور سماجی کارکنان نے شرکت کی۔
اجلاس کا مقصد موجودہ مذہبی و سماجی حالات پر تبادلہ خیال کرنا، ملت کی اصلاح و فلاح کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا، اور نوجوان نسل کی دینی تربیت پر زور دینا تھا۔
علمائے کرام نے اپنے خطابات میں اتحادِ بین المسلمین، دینی تعلیم کے فروغ، اور معاشرتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں ملت کے اتحاد، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کا اعلان کیا گیا۔
اجلاس میں مقامی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ روابط بڑھانے پر بھی زور دیا گیا تاکہ عوامی فلاح کے منصوبوں کو بہتر انداز میں عملی شکل دی جا سکے۔
یہ اجلاس کرگل میں مذہبی ہم آہنگی اور ملت کی قیادت کو فعال بنانے کی سمت ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ