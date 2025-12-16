ترکی نے بحیرہ سیاه کے قریب ایک نامعلوم ڈرون تباہ کردیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترکی کی وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ ڈرون کنٹرول سے باہر تھا اور ترکی کے فضائی حدود کے قریب پہنچنے پر اسے ایک محفوظ علاقے میں مار گرایا گیا۔ ڈرون کی نوعیت اور ماخذ کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔
وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ ترکی کے لڑاکا طیارے اور نیٹو کے ایف-16 طیارے الرٹ پر ہیں تاکہ ملک کی فضائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ترکی نے گزشتہ ہفتے بحیرہ سیاه میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ روس کی طرف سے یوکرین کے بندرگاہوں پر حالیہ حملوں کے بعد ترکی کے تجارتی جہازوں کو بھی نقصان پہنچا۔
صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا کہ بحیرہ سیاه کو جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ صرف روس اور یوکرین کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وزیر خارجہ حکان فیدان نے بھی کہا کہ روس سے متعلق تیل بردار جہازوں پر حملے پورے خطے کی سمندری نقل و حمل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
یاد رہے کہ بسفر اور داردانل کے تنگ راستے بحیرہ سیاه کو بحیرہ روم سے جوڑتے ہیں اور روس، قزاقستان اور آذربائیجان کے تیل کی برآمدات اور خشک مال اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ کشیدگی اور یوکرین کی جانب سے روسی جہازوں پر حملوں کے بعد یہ صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے۔
