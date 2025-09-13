قطر کے وزیراعظم کا واشنگٹن میں اعلان: اسرائیلی خطرات کے مقابلے کے لیے دفاعی اقدامات جاری ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے دوران قطر کے وزیراعظم و وزیرِ خارجہ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے امریکی نائب صدر جی ڈی ونس اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سے بات چیت کی۔
قطر کی وزارتِ خارجہ کے مطابق، آل ثانی نے اس موقع پر واضح کیا کہ اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں دوحہ اپنی قومی سلامتی اور حاکمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔
اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، ان کے فروغ کے طریقے اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی جانب سے خطے میں ثالثی اور امن قائم کرنے کی کوششیں بھی گفتگو کا حصہ رہیں۔
قطر کے وزیراعظم نے امریکا کے ساتھ قریبی شراکت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی حمایت سے قطر کا علاقائی کردار مزید مضبوط ہوا ہے۔
امریکی نائب صدر جی ڈی ونس نے قطر کو ایک قابلِ اعتماد اور اہم اتحادی قرار دیتے ہوئے خطے میں اس کی ثالثی اور امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ "پیچیدہ مسائل کا حل صرف سفارتی راستوں سے ہی ممکن ہے۔"
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق، یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی، جس میں قطر کے علاقائی کردار، مستقبل کی ثالثی کوششیں اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بالخصوص دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
