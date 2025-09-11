راجہ ناصر عباس جعفری : واشنگٹن اسرائیل کے قطر حملے کے پیچھے کھڑا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، راجہ ناصر عباس جعفری، نے اسرائیل کے دوحہ میں حماس کے دفاتر پر حالیہ حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی نہ صرف قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلی توہین ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے اقدامات، خصوصاً سابق صدر کے جنگ بندی کے وعدے، اپنی اصل حقیقت واضح کر چکے ہیں، اور اب یہ عیاں ہو گیا ہے کہ اسرائیل واشنگٹن کے ساتھ مل کر خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
راجہ ناصر عباس جعفری نے اسرائیل کو ایک جارح اور غاصب ریاست قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس کے تجاوزات کے خلاف سخت اور مؤثر ردعمل ہونا چاہیے۔
