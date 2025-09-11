  1. اصلی صفحہ
کوئی ملک خوش فہمی میں نہ رہے آج غزہ تو کل سب کی باری آئےگی: خواجہ آصف

11 ستمبر 2025 - 15:31
News ID: 1725919
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہےکہ کوئی ملک خوش فہمی میں نہ رہے آج غزہ تو کل سب کی باری آئےگی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،  خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ  غزہ کے فلسطینیوں اور  وہاں کے بچوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، میرا یقین ہے کہ مسلم ممالک غزہ کی مدد ضرور کریں گے۔

وزیردفاع  خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کوئی ملک خوش فہمی میں نہ  رہے آج غزہ  تو کل سب کی باری آئےگی۔ عرب ممالک کے پاس تمام ٹیکنالوجی ہے، یہ سائبر ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں، دشمن سامنے آئے تو جذبہ ایمانی ہونا چاہیے اور  پاکستان نے یہ ثابت کیا۔

 خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ  پاکستان نے پانچ گنا بڑے دشمن کو شکست دی،  ہمیں امریکا یا کسی اور کی حفاظت پرنہیں اللہ پر یقین تھا، مغربی ممالک کی سیاست صیہونی طاقت کی یرغمالی ہے ، اسرائیل کے تنہا ہونے کے عمل کی رفتار تیز ہوتی جائےگی۔

