"شیخ نعیم قاسم کا انصاراللہ کے رہنما کے لیے تعزیتی پیغام: اس راستے کا انجام اسرائیل کی شکست ہے"

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ نعیم قاسم نے اپنے پیغام میں احمد الرہوی اور یمنی وزراء کی شہادت پر تعزیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام افراد یمن کے عوام کی خدمت اور مقاومت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، جب دشمن صہیونی-امریکی نے انہیں نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا کہ یہ وحشیانہ حملہ اسرائیل کی شکست اور اس کے غیر انسانی رویے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ دشمن براہ راست مسلح افواج یا مجاہد رہنماؤں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔
شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ یمن اپنی قیادت، حکومت، عوام اور مسلح افواج کے ساتھ پرچم بلند رکھے گا اور آزادی، فلسطین و غزہ کی حمایت اور قابض دشمنوں کے خلاف مقاومت کا علم بلند کرے گا۔
انہوں نے واضح کیا کہ یہ صہیونی حملہ یمنی عوام کے عزم کو مزید مستحکم کرے گا اور شہداء کے ذریعے قربانی دینے کی روایت کو جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس راستے کا اختتام اللہ کے حکم سے اسرائیل کی ذلت آمیز شکست اور عالمی استکبار کی ناکامی ہوگی۔
پیغام کے آخر میں شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ فلسطین اور قدس کی فتح فلسطینی عوام، ان کی مقاومت اور پورے خطے کی مقاومت خصوصاً بہادر یمن کے ہاتھ میں ہوگی، اور دعا کی کہ اللہ شہداء کے اہل خانہ، یمنی عوام اور بہادر قیادت کو عظیم اجر عطا کرے۔
یمن کی صدارتی اعلامیہ کے مطابق، جمعرات کے اسرائیلی حملے میں یمنی وزیراعظم احمد غالب الرہوی اور کئی وزراء شہید ہوئے جبکہ کچھ وزراء زخمی ہوئے جن میں بعض کی حالت خطرناک ہے۔ یمن نے عوام اور فلسطینی مظلومین کے ساتھ اپنی حمایت اور غزہ کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔
