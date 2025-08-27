غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 62,895 ہو گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
وزارت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کل 62,895 افراد شہید ہو چکے ہیں۔
اسی عرصے میں زخمیوں کی تعداد 158,927 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 76 شہداء کی لاشیں ہسپتال منتقل کی گئی ہیں اور 298 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
مزید یہ کہ 18 مارچ 2025 سے جاری نئی لہر میں 11,050 افراد شہید اور 46,886 زخمی ہوئے ہیں۔
اب بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی تلاش اور امداد جاری ہے۔
