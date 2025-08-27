  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. فلسطین

غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 62,895 ہو گئی

27 اگست 2025 - 16:16
News ID: 1721136
غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 62,895 ہو گئی

فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 62,895 افراد شہید اور 158,927 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
وزارت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کل 62,895 افراد شہید ہو چکے ہیں۔

اسی عرصے میں زخمیوں کی تعداد 158,927 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 76 شہداء کی لاشیں ہسپتال منتقل کی گئی ہیں اور 298 افراد زخمی ہوئے ہیں۔

مزید یہ کہ 18 مارچ 2025 سے جاری نئی لہر میں 11,050 افراد شہید اور 46,886 زخمی ہوئے ہیں۔

اب بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی تلاش اور امداد جاری ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha