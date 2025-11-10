  1. اصلی صفحہ
قم المقدس: الصادق فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام عشرۂ مادرِ مقاومت کی چھٹی مجلس — "قیامِ فاطمی کے قرآنی اصول" پر مولانا سید علی افضل زیدی کا خطاب

عشرۂ مادرِ مقاومت کی چھٹی مجلس میں مولانا سید علی افضل زیدی نے "قیامِ فاطمی کے قرآنی اصول" کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام‌اللہ‌علیہا کا قیام دراصل قرآنِ کریم کی ان تعلیمات کا عملی مظہر ہے جو حق کے دفاع اور ظلم کے مقابلے کی دعوت دیتی ہیں۔

10 نومبر 2025 - 15:49
News ID: 1748889

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الصادق فاؤنڈیشن کے زیراہتمام جاری عشرۂ مادرِ مقاومت کی چھٹی مجلسِ عزا میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید علی افضل زیدی نے کہا کہ سیدۂ فاطمہ زہرا سلام‌اللہ‌علیہا نے اپنے قیام کے ذریعے قرآن کے بنیادی اصول—حق گوئی، عدل، اور امر بالمعروف—کو عملی شکل دی۔
انہوں نے کہا کہ سیدہؑ کا احتجاج اور استقامت امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ قرآنی ہدایت صرف تلاوت میں نہیں بلکہ عمل اور قیام میں ہے۔
مولانا نے اس بات پر زور دیا کہ اگر امت قرآن اور سیرتِ زہرا(س) کے حقیقی مفاہیم کو اپنائے تو دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے۔
انہوں نے مؤمنین سے اپیل کی کہ وہ عشرۂ مادرِ مقاومت کو اپنی فکری و عملی بیداری کا ذریعہ بنائیں۔

