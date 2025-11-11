  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

قم المقدس: عشرۂ مادرِ مقاومت کی ساتویں مجلس — "استقامتِ فاطمی" کے عنوان پر مولانا سید حیدر علی جعفری کا خطاب

الصادق فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام عشرۂ مادرِ مقاومت کی ساتویں مجلس میں مولانا سید حیدر علی جعفری نے "استقامتِ فاطمی" کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام‌اللہ‌علیہا کی زندگی صبر، حق گوئی اور ثابت‌قدمی کی روشن مثال ہے، جس سے آج کی امت کو جہت اور ہمت ملتی ہے۔

11 نومبر 2025 - 16:16
News ID: 1749328

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عشرۂ مادرِ مقاومت کے تسلسل میں الصادق فاؤنڈیشن کی جانب سے ساتویں مجلسِ عزا کا انعقاد کیا گیا جس میں مومنین و محبین اہل‌بیت(ع) کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
مولانا سید حیدر علی جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ استقامت، قیامِ فاطمی کا مرکزی محور ہے، اور سیدۂ زہرا(س) نے مشکلات کے باوجود حق کی حمایت اور باطل کے مقابلے میں جس جرأت و بصیرت کا مظاہرہ کیا، وہ قیامت تک مؤمنین کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج کی امت کو سیدۂ زہرا(س) کی استقامت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل، پائداری اور حق کے دفاع کا عزم ہے۔
مولانا جعفری نے عشرۂ مادرِ مقاومت کی روح کو بیداریِ فکر اور اجتماعی ذمہ داری کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی استقامت امت کو عزت و نجات کی راہ دکھا سکتی ہے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha