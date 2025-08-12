پرینکا گاندھی کا اسرائیلی نسل کشی پر سخت ردعمل؛ الجزیرہ کے پانچ صحافیوں کے قتل کی مذمت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کانگریس کی جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی نے غزہ میں الجزیرہ کے پانچ صحافیوں کی شہادت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو نسل پرست قرار دیا ہے۔
انہوں نے ایکس پر لکھا کہ انس الشریف سمیت صحافیوں کا قتل اسرائیلی ریاست کے سنگین جرائم کی مثال ہے، اور سچ کے لیے کھڑے ہونے والوں کا حوصلہ تشدد سے نہیں ٹوٹے گا۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ اسرائیل نے 60 ہزار سے زائد افراد کو قتل کیا ہے، جن میں ہزاروں بچے شامل ہیں، اور حکومت ہندوستان کی خاموشی کو شرمناک قرار دیا۔
الجزیرہ کے مطابق انس الشریف اور دیگر صحافی غزہ سٹی میں اسپتال کے باہر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے انس الشریف کو ’دہشت گرد‘ قرار دیا۔
واقعے پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی اداروں نے شدید مذمت کی ہے، جب کہ غزہ میں صحافیوں کی شہادتیں 200 سے تجاوز کر چکی ہیں۔
یہ حملے بین الاقوامی قوانین اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔
