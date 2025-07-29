فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل تسلیم نہیں، سعودی عرب

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | نیویارک میں فلسطین کے دوریاستی حل کے سلسلے میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا موقف تھا کہ:
سعودی عرب مشرق وسطی میں امن کے لئے اہم اور لازمی حصہ ہے۔
فلسطین کی ریاست اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد حیثیت میں قائم ہوگی۔
فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
فلسطین کی ریاست کے قیام سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہیں استوار ہونگی۔
ہم فرانس کے صدر کی جانب سے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کاخیرمقدم کرتے ہیں
یہ باتیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے فرانس کے وزیر خارجہ جان بروٹ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہیں۔
فرانسیسی وزیر خارجہ ژاں نوئل بیرو نے پیر کواقوام متحدہ میں سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ صدارت میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دو ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے۔
