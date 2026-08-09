کانگو میں داعش سے وابستہ مسلح افراد کا حملہ، 13 افراد ہلاک

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقے میں داعش سے وابستہ مسلح عناصر کے ایک حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوگئے۔
یہ واقعہ ہفتے کے روز صوبہ ایتوری کے علاقے مامباسا کے قریب واقع گاؤں بانانا ایکول میں پیش آیا، جو یوگنڈا کی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے کئی گھروں کو آگ لگا دی اور متعدد مقامات پر لوٹ مار بھی کی۔
مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے کارروائی کے دوران ایسے طریقے اختیار کیے جو ماضی میں اتحادی جمہوری قوتوں (ADF) سے منسوب کیے جاتے رہے ہیں۔ ADF کی بنیاد تقریباً تین دہائیاں قبل یوگنڈا میں رکھی گئی تھی اور اسے داعش سے وابستہ گروہ کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔
جمہوریہ کانگو کا مشرقی خطہ کئی برسوں سے مسلح تنازعات اور تشدد کی لپیٹ میں ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس علاقے میں متعدد مسلح گروہ معدنی ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے برسرپیکار ہیں۔
علاقے میں کولتان، تانبے اور کوبالٹ سمیت قیمتی معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جس کے باعث وہاں مسلح گروہوں کے درمیان وسائل اور علاقوں پر قبضے کی کشمکش جاری ہے۔
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