ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کے ذریعے قومی سلامتی پر ریپبلکنز کی برتری ختم کردی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے ایک تجزیے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ سمیت بعض پالیسیوں نے قومی سلامتی اور معیشت جیسے ان شعبوں میں ریپبلکن پارٹی کی روایتی برتری کو نمایاں طور پر کم کردیا ہے، جنہیں عام طور پر اس جماعت کی اہم سیاسی طاقت سمجھا جاتا ہے۔
رائٹرز-ایپسوس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکی شہریوں میں جنگ، بیرونی تنازعات اور دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت کے حوالے سے دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان فرق تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ سروے میں 37 فیصد امریکیوں نے ڈیموکریٹس کو بہتر قرار دیا، جبکہ 36 فیصد نے ریپبلکنز کو ترجیح دی۔ 2024 کے صدارتی انتخابات کے بعد اسی معاملے میں ریپبلکنز کو 11 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔
فاکس نیوز کے ایک سروے میں بھی قومی سلامتی کے معاملے پر دونوں جماعتوں کے درمیان معمولی فرق سامنے آیا۔ 50 فیصد رجسٹرڈ ووٹرز نے ریپبلکنز کو بہتر قرار دیا، جبکہ 48 فیصد نے ڈیموکریٹس کو ترجیح دی۔ جنوری میں ایران جنگ شروع ہونے سے قبل ریپبلکنز کو اس معاملے میں 12 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔
تجزیے کے مطابق 11 ستمبر کے حملوں کے بعد سے قومی سلامتی اور بین الاقوامی دہشت گردی جیسے معاملات میں ریپبلکن پارٹی عمومی طور پر ڈیموکریٹس سے واضح برتری رکھتی رہی ہے۔ گیلپ کے بیشتر جائزوں میں بھی ریپبلکنز کو قومی سلامتی کے معاملے میں سبقت حاصل رہی ہے۔
دوسری جانب اقتصادی امور میں صورتحال ڈیموکریٹس کے حق میں تبدیل ہوئی ہے۔ فاکس نیوز کے حالیہ سروے میں 54 فیصد ووٹرز نے معیشت کے معاملے میں ڈیموکریٹس کو بہتر قرار دیا، جبکہ 45 فیصد نے ریپبلکنز کو ترجیح دی۔ یہ فرق 2006 کے بعد ڈیموکریٹس کے حق میں سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔
سی این این کے مطابق بعض امریکی ووٹرز اور دونوں جماعتوں سے وابستہ حلقوں میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ اور عالمی محصولات سمیت بعض پالیسیوں کے نتائج اور ممکنہ اثرات کا درست اندازہ نہیں لگایا۔
تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ایران جنگ اور معاشی مسائل کے باعث ٹرمپ انتظامیہ کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ مہنگائی، روزمرہ اخراجات میں اضافہ اور اقتصادی مشکلات بھی عوامی حمایت میں کمی کی اہم وجوہات میں شمار کی جا رہی ہیں۔
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات نومبر 2026 میں ہونے والے ہیں۔ اس وقت ریپبلکن پارٹی کانگریس اور سینیٹ دونوں میں اکثریت رکھتی ہے، تاہم موجودہ سیاسی رجحانات کے باعث ڈیموکریٹس کی جانب سے دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں ایوانوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے امکانات پر سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے۔
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