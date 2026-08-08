سی این این: امریکی فوجی قیادت ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی راہ تلاش کر رہی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے گزشتہ ہفتوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد سینئر مشیروں سے نجی ملاقاتوں میں ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
باخبر ذرائع کے مطابق، کین کا خیال ہے کہ جنگ میں مزید اضافے کے لیے دستیاب بعض فوجی آپشنز الٹا نتائج دے سکتے ہیں، جبکہ صرف فوجی کارروائی پر انحصار جاری رکھنے سے امریکی صدر کے اعلان کردہ اہداف حاصل کیے بغیر واشنگٹن کو مزید بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق کین اس موقف میں تنہا نہیں ہیں اور انہوں نے امریکی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ جان ریٹکلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت حکومت کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔
سی این این کے مطابق، کین نے ان مشیروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں امریکی حکومت کے مختلف اداروں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں سے قبل موجودہ فوجی آپشنز کی حدود اور خطرات کے بارے میں مشترکہ جائزہ تیار کیا جا سکے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان مشاورتوں کا بنیادی مقصد جنگ میں مزید اضافے کے لیے فوجی آپشنز، ان کی حدود اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لینا ہے، جن میں ایسے اقدامات بھی شامل ہیں جن کے لیے امریکی زمینی فوج کی تعیناتی ضروری نہیں ہوگی۔
سی این این نے زور دیا ہے کہ امریکی فوج کی اعلیٰ قیادت موجودہ صورتحال میں جنگ کے خاتمے کا راستہ تلاش کر رہی ہے؛ یہ امر ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے یا اسے مزید بڑھانے کے ممکنہ نتائج اور صرف فوجی ذرائع سے واشنگٹن کے اعلان کردہ اہداف حاصل کرنے میں بڑھتی ہوئی مشکلات کے بارے میں امریکی فوجی حلقوں میں پائی جانے والی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔
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