آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمدورفت کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ ایران اور عمان کے درمیان اس اہم آبی گزرگاہ میں محفوظ جہاز رانی کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔
بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ اور ہفتہ کو تہران میں ایران اور عمان کے نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات کے کئی دور منعقد ہوئے، جن میں دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمدورفت کے انتظامی طریقۂ کار اور دونوں ساحلی ممالک کے خودمختار حقوق کے احترام کے ساتھ مشترکہ اصولوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات مفید رہے اور ان میں پیش رفت بھی ہوئی، تاہم عمانی وفد ہفتہ کی شام تہران سے روانہ ہو گیا۔ اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور سیاسی سطح پر مشاورت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
ایک سوال کے جواب میں اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور بحری آمدورفت معمول کے مطابق جاری ہے۔
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