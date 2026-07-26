علامہ سید جواد نقوی: ٹرمپ کو بالآخر امریکی عوام ہی اقتدار سے باہر کر دیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حجت الاسلام سید جواد نقوی نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے تسلسل پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مسلسل بمباری اور محاصرے کے باعث لبنانی عوام شدید انسانی بحران سے دوچار ہیں اور انہیں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح امت مسلمہ غزہ کے بحران پر مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہی، اسی طرح آج لبنان کے عوام کی مشکلات کے حوالے سے بھی خاموش دکھائی دیتی ہے۔
سید جواد نقوی نے کہا کہ لبنان کو اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ غذائی اور طبی امداد کی ضرورت ہے، لہٰذا پاکستان کے عوام کی جانب سے امدادی سامان لبنان پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہییں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام ہمیشہ مظلوم اقوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی، تفرقہ انگیز اور تکفیری عناصر کے سوا، پاکستان کے عوام فلسطین، غزہ، یمن، ایران اور لبنان کے عوام کی حمایت کرتے ہیں۔
تحریک بیداریِ امت مصطفیٰؐ کے سربراہ نے مزید کہا کہ حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوششیں بدستور جاری ہیں اور اس مقصد کے لیے داعش، بعض علاقائی گروہوں اور شام میں موجود بعض عناصر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ ان کے نزدیک ٹرمپ کا سیاسی زوال یقینی اور قریب ہے۔ ان کے بقول، ٹرمپ کی پالیسیاں، ظلم اور غیر انسانی طرزِ عمل امریکہ کے اندر وسیع پیمانے پر عوامی ناراضی کو جنم دے رہے ہیں اور آخرکار امریکی عوام ہی انہیں اقتدار کے منظر سے ہٹا دیں گے۔
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