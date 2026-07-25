پاکستانی زائرین کے سفر میں سہولت کے لیے ایران، پاکستان اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک تعاون ناگزیر ہے

بین الاقوامی خبررساں ایجنسی اہلبیت(ع) ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی جامعہ کراچی کے استاد ڈاکٹر صابر ابو مریم نے ابنا کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی زائرین کی آمد و رفت کے راستوں میں درپیش مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ایران اور عراق میں مقدس مقامات کی زیارت سے گہری وابستگی کے باوجود، اب تک ان سفروں کو منظم کرنے کے لیے کوئی مستقل اور جامع نظام قائم نہیں ہو سکا، جس کے باعث بنیادی ڈھانچے، سیکیورٹی اور انتظامی نوعیت کی متعدد رکاوٹیں زائرین کی آمد و رفت کو دشوار بنا رہی ہیں۔
ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحدوں پر بنیادی ڈھانچے اور سیکیورٹی کے چیلنجز
انہوں نے کہا کہ سخت موسمی حالات، طویل فاصلے اور تفتان و ریمدان سرحدی گزرگاہوں پر بنیادی سہولیات کی کمی زائرین کو درپیش اہم ترین مسائل میں شامل ہیں۔ ان کے بقول، ان مشکلات کے ساتھ ساتھ گزشتہ برسوں کے دوران سیکیورٹی خدشات کے باعث زائرین کی نقل و حرکت حفاظتی قافلوں کی صورت میں انجام دی جاتی رہی ہے، جس سے سفر کا دورانیہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔
ابو مریم نے متعلقہ اداروں کے درمیان رابطوں کے فقدان کو بھی ایک اہم رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ زائرین کے امور کو مؤثر انداز میں منظم کرنے کے لیے وزارتِ مذہبی امور، صوبائی حکومتوں، سرحدی محافظ دستوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان مسلسل اور منظم تعاون کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔
زائرین کے مسائل کا حل سہ فریقی تعاون سے وابستہ ہے
جامعہ کراچی کے استاد نے اس بات پر زور دیا کہ زائرین کے مسائل کا حل صرف حکومتِ پاکستان کے اختیار میں نہیں، بلکہ بالخصوص ایامِ اربعین میں زمینی راستے سے زائرین کی آمد و رفت کے لیے پاکستان، ایران اور عراق کی حکومتوں کے درمیان سہ فریقی ہم آہنگی اور تعاون ناگزیر ہے، اور اس طرح کے مؤثر نظام کے بغیر پائیدار حل ممکن نہیں۔
انہوں نے اپنے شہریوں کے مذہبی حقوق کے تحفظ میں حکومتِ پاکستان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آئینِ پاکستان کے مطابق حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ شہریوں کو ان کے مذہبی حقوق سے استفادہ کرنے کے لیے مناسب سہولیات فراہم کرے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے منظم منصوبہ بندی اور عملی اقدامات ضروری ہیں۔
زائرینِ اربعین حسینی کی فلاح کے لیے مستقل ادارے کے قیام کی ضرورت
جامعہ کراچی کے اس استاد نے زائرین کی فلاح کے لیے مستقل ادارے" کے قیام کو موجودہ حالات میں ایک اہم ترین حل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ادارے کی ذمہ داری زائرین کے مسائل کا تخصصی انداز میں ازالہ کرنا، ویزا کے اجرا کے عمل کو آسان بنانا، سرحدی سہولیات کو فروغ دینا اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہونی چاہیے۔
انہوں نے سرحدی بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ تفتان اور ریمدان سرحدی گزرگاہوں پر جدید امیگریشن ہال، طبی مراکز، ہوٹل، معیاری ٹرانسپورٹ نظام اور دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی زائرین کے مسائل کے ایک بڑے حصے کو حل کر سکتی ہے۔
سفر کے اخراجات اور وقت میں کمی کے لیے متبادل راستوں کی ترقی
ابو مریم نے زائرین کے لیے نئے سفری متبادل فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ سے زاہدان یا کراچی سے چابہار تک کم لاگت والے تعاونی ریلوے نظام کے آغاز کے ساتھ ساتھ مسافر بردار بحری خدمات کی راہ ہموار کی جائے، تاکہ طویل زمینی سفر کا مناسب متبادل فراہم ہو سکے اور کم و متوسط آمدنی والے طبقات کے سفری اخراجات میں نمایاں کمی آئے۔
انہوں نے مزید تجویز پیش کی کہ ایران اور پاکستان باہمی تعاون سے زائرین کی رجسٹریشن اور ویزا کے اجرا کے لیے ایک مشترکہ ڈیجیٹل نظام قائم کریں، تاکہ انتظامی مراحل تیزی سے مکمل ہوں اور اربعین جیسے مواقع پر سرحدوں پر ازدحام اور بے نظمی سے بچا جا سکے۔
جامعہ کراچی کے استاد نے زور دیتے ہوئے کہا:
"اگر ان تجاویز پر خدمت کے جذبے اور مشترکہ تعاون کے ساتھ عمل کیا جائے تو لاکھوں پاکستانی زائرین کا سفر محفوظ، کم خرچ اور آسان بنایا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے شہریوں کا بنیادی حق ہے۔"
علما اور دانشور؛ عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا ذریعہ
انہوں نے مزید کہا کہ زائرین کے مسائل کے حل میں علما، دانشوروں، مذہبی شخصیات، سماجی رہنماؤں، نخبگان اور ذرائع ابلاغ کا کردار فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ ایک عمومی عوامی مطالبے کی صورت اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک پالیسی سازوں کی جانب سے اس پر خصوصی توجہ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ زائرین کے سفر کے مسئلے کو محض ایک مذہبی معاملہ سمجھنے کے بجائے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق، بالخصوص مذہبی فرائض کی ادائیگی کی آزادی کے تناظر میں پیش کیا جانا چاہیے؛ کیونکہ اسی صورت میں قومی سطح پر بھی اس کی اہمیت کو زیادہ سنجیدگی سے محسوس کیا جائے گا۔
ذرائع ابلاغ کو زائرین کے مسائل کو قومی مطالبہ بنانا چاہیے
ڈاکٹر ابو مریم، استاد جامعہ کراچی، نے زائرین کے مطالبات کے حصول میں نخبگان اور میڈیا کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عوامی آگاہی کا فروغ زائرین کے مسائل کے حل کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ مسئلہ عوامی مطالبے کی شکل اختیار نہیں کرے گا، پالیسی ساز ادارے بھی اس پر مطلوبہ توجہ نہیں دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ علما، دانشوروں، مذہبی شخصیات، سماجی کارکنوں اور نخبگان کو سفرِ اربعین کو صرف ایک مذہبی رسم کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے شہریوں کے بنیادی حقوق، جن میں مذہبی رسومات کی آزادی اور مناسب سفری سہولیات کا حصول شامل ہے، کے دائرے میں پیش کرنا چاہیے۔
آئین کی بنیاد پر نخبگان کی جانب سے مطالبہ ضروری ہے
جامعہ کراچی کے استاد نے آئینِ پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئین کے مطابق تمام شہریوں کے مذہبی حقوق کے تحفظ اور انہیں آزادانہ طور پر مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے؛ لہٰذا زائرین کے لیے مطلوبہ بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کی فراہمی بھی اسی ذمہ داری کا حصہ ہے۔
انہوں نے مصنفین، ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد اور سوشل میڈیا کارکنوں کے کردار کو بھی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا مکالماتی پروگراموں کی تیاری، زمینی رپورٹس کی اشاعت، تجزیاتی مضامین اور میڈیا مہمات کے ذریعے تفتان اور ریمدان سرحدی گزرگاہوں پر زائرین کو درپیش حقیقی مشکلات، بالخصوص پینے کے پانی، سایہ دار مقامات، طبی سہولیات اور بیت الخلا کی کمی کو حکام تک پہنچا سکتا ہے۔
علما؛ عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا حلقہ
ابو مریم نے علما اور سماجی رہنماؤں کے وحدت آفرین کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کے علما اور سماجی شخصیات ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر اپنی تجاویز اور آراء حکومت، وزارتِ خارجہ، وزارتِ مذہبی امور اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ذمہ داران کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دینی اور علمی نخبگان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک طرف زائرین کے درمیان نظم و ضبط، قانون کی پاسداری اور ضابطوں کی رعایت کی ثقافت کو فروغ دیں، اور دوسری جانب حکومت کو زائرین کے سفری انتظامات اور سہولیات کی فراہمی سے متعلق اپنی قانونی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ کریں۔
جامعہ کراچی کے استاد نے امید ظاہر کی کہ ایک مثبت، پرامن اور عوامی مطالبے کے تشکیل پانے سے زائرین کے مسائل کے مستقل حل کی راہ ہموار ہوگی اور فیصلہ ساز ادارے بھی اس مطالبے پر زیادہ توجہ دینے پر مجبور ہوں گے۔
سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچہ؛ زیارتی سفروں کی ترقی کے لیے دو بنیادی شرائط
انہوں نے مزید ایران اور پاکستان کے درمیان زیارتی سفر کے فروغ کے لیے سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو اہم ترین ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً ۹۰۰ کلومیٹر مشترکہ سرحد کے باوجود، سیکیورٹی چیلنجز اور سہولیات کی کمی کے باعث زمینی، ریلوے اور بحری راستوں کی مکمل صلاحیت سے استفادہ نہیں کیا جا سکا۔
ابو مریم نے بلوچستان اور سیستان و بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے جغرافیائی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہوں اور غیر قانونی تنظیموں کی سرگرمیاں زائرین کے راستوں کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں، اسی وجہ سے قافلوں کی آمد و رفت اب بھی سخت حفاظتی اقدامات کے تحت انجام دی جاتی ہے۔
ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کی ضرورت
انہوں نے سرحدی علاقوں میں منشیات، انسانی اسمگلنگ اور ایندھن کی غیر قانونی تجارت کے نیٹ ورکس کو بھی موجودہ چیلنجز میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی صلاحیت ان جرائم کے مقابلے میں صرف ہوتی ہے، جس کا اثر زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات پر بھی پڑتا ہے۔
جامعہ کراچی کے استاد نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اور سیکیورٹی ادارے زائرین کے راستوں، بالخصوص N-40 ہائی وے اور ریلوے روٹ کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ نظام تشکیل دے سکتے ہیں اور ڈرونز اور سیٹلائٹ نظام جیسی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے ان راستوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
ان کے مطابق، اگر اس طرح کا تعاون عملی شکل اختیار کر لے تو زائرین کے قافلوں کی صورت میں سفر کی ضرورت کم ہو جائے گی اور سفر کا دورانیہ بھی نمایاں طور پر مختصر کیا جا سکے گا۔
ریلوے اور بحری راستوں کی ترقی؛ زائرین کے سفر میں سہولت کے لیے ضروری
ڈاکٹر صابر ابو مریم نے ایران اور پاکستان کے درمیان سفری صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کا ایک بڑا حصہ باڑ لگانے کے مرحلے سے گزر چکا ہے، اور اب ضروری ہے کہ قانونی اور محفوظ سرحدی گزرگاہیں، جن میں ریمدان اور پیشین شامل ہیں، مکمل طور پر فعال کی جائیں تاکہ تفتان سرحد پر سفری دباؤ کم کیا جا سکے۔
انہوں نے سفری بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ریلوے لائن کی جدید کاری ضروری ہے اور اسی کے ساتھ اس راستے کی حفاظت کے لیے ریلوے پولیس کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کراچی ـ چابہار بحری راستے کا آغاز بھی زمینی راستے کے مقابلے میں زیادہ سیکیورٹی کے باعث زائرین کی منتقلی کے لیے ایک مناسب متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔
جامعہ کراچی کے استاد نے زائرین کے سفر سے قبل ڈیجیٹل رجسٹریشن اور بائیومیٹرک شناختی نظام کے نفاذ پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ سرحدوں پر پہنچنے سے پہلے یہ مراحل مکمل کرنے سے نہ صرف سیکیورٹی چیکنگ کا عمل آسان ہوگا بلکہ چیک پوسٹوں پر زائرین کے وقت کے ضیاع سے بھی بچا جا سکے گا۔
قطار اور بحری مسافر بردار سروس کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری ضروری ہے
انہوں نے زائرین کے لیے خصوصی ٹرین اور بحری راستے کے قیام کے امکان کے بارے میں کہا کہ طویل مدت میں یہ منصوبے مکمل طور پر قابلِ عمل ہیں، تاہم ان کے نفاذ کے لیے فنی، اقتصادی اور انتظامی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔
جامعہ کراچی کے استاد نے کہا کہ بحری سفر زمینی سفر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے، لہٰذا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک سبسڈی فراہم کرتے ہوئے مسافر بردار کشتیوں کے ٹکٹوں کی قیمت کم کریں، انشورنس سے متعلق ضوابط کو آسان بنائیں اور کراچی و چابہار کی بندرگاہوں پر زائرین کے لیے خصوصی کسٹمز اور امیگریشن ٹرمینلز قائم کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرین متوسط اور کم آمدنی والے طبقات کے لیے سب سے زیادہ اقتصادی سفری ذریعہ ہے، اور اس منصوبے کے لیے کوئٹہ ـ تفتان ریلوے لائن کی مکمل بحالی، اس راستے کی رفتار میں اضافہ اور ریلوے پولیس و سیکیورٹی اداروں کے درمیان مشترکہ نگرانی کے نظام کا قیام بنیادی شرائط میں شامل ہے۔
ابو مریم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے ایران اور پاکستان کے مشترکہ ورکنگ گروپ کی مسلسل سرگرمی اور حکومتوں کی جانب سے نجی شعبے کی شراکت کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری ضروری ہوگی۔
میڈیا زائرین کے سفر میں سہولت کے مطالبے کو مضبوط بنا سکتا ہے
ڈاکٹر ابو مریم نے زائرین کے مسائل کے حل میں ایران، پاکستان اور عراق کے ذرائع ابلاغ کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تینوں ممالک کے میڈیا اداروں کو روزمرہ خبروں کی عکاسی سے آگے بڑھ کر زائرین کے مسائل کو ایک انسانی اور قانونی حق کے طور پر اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سہولیات کی فراہمی کا مسئلہ پالیسی سازوں کی ترجیحات میں شامل ہو سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ دستاویزی فلموں کی تیاری، اربعین کی تقریبات کی براہِ راست کوریج اور سوشل میڈیا پر میڈیا مہمات کا انعقاد دنیا کے سب سے بڑے پرامن اجتماع کے ثقافتی، تمدنی اور روحانی پہلوؤں کو عوام کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور زائرین کے لیے عوامی و حکومتی حمایت میں اضافہ کر سکتا ہے۔
تین ملکی اتحاد؛ زائرین کے مسائل کے حل کا راستہ
ڈاکٹر ابو مریم نے ایران، پاکستان اور عراق کی حکومتوں کی سیاسی عزم کو زائرین کے مسائل کے حل کا بنیادی عنصر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر سہ فریقی تعاون کا نظام تشکیل پا جائے تو موجودہ مسائل کا ایک بڑا حصہ مختصر مدت میں حل کیا جا سکتا ہے۔
جامعہ کراچی کے استاد نے تجویز پیش کی کہ تینوں ممالک ایک مشترکہ الیکٹرانک پورٹل قائم کریں، جس کے ذریعے ایران کے ٹرانزٹ ویزا اور عراق کے داخلے کے ویزا کے اجرا کا عمل مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے، تاکہ زائرین پاکستان سے روانگی سے قبل کم سے کم وقت میں تمام ضروری اجازت نامے حاصل کر سکیں۔
انہوں نے زمینی راستوں کی سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی، مشترکہ گشت اور ڈرونز کے استعمال پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کے معیار میں بہتری کے بعد قافلہ جاتی نظام کو بتدریج ختم کرنے اور زائرین کے سفر کے دورانیے میں نمایاں کمی کا امکان پیدا ہوگا۔
زائرین کے لیے خصوصی پروازیں، ٹرینیں اور طبی سہولیات ضروری ہیں
ڈاکٹر ابو مریم نے آخر میں کم قیمت خصوصی پروازوں، تعاونی ٹرینوں کے آغاز، عارضی طبی مراکز میں اضافے اور سرحدوں پر پاسپورٹ کنٹرول کاؤنٹرز کی توسیع کو دیگر ضروری اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا:
"اگر ایران، پاکستان اور عراق سیاسی عزم اور عملی تعاون کے ساتھ میدان میں آئیں تو لاکھوں زائرین ایک کم خرچ، محفوظ اور باوقار سفر سے مستفید ہو سکتے ہیں؛ ایسا سفر جو ان کا مسلمہ حق ہے۔"
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