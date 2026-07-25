بھارتی وزیر تعلیم اپنے عہدے سے مستعفی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی وزیر تعلیم اپنے عہدہ سے مستعفی ہو گئے انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ دھرمیندر پردھان نے مزید لکھا کہ وہ گزشتہ دس دنوں کے واقعات سے افسردہ ہیں۔ یہ میرے لیے ذاتی وقار کا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی نوجوان طاقت ہی ملک کی حقیقی طاقت ہے۔ میرا عزم ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو کنفیوژن کے جال میں نہ پھنسنے دوں گا۔جنتر منتر اور ملک بھر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے — اس بات کو یقینی بنانا کہ ملک دشمن طاقتیں اس کا استحصال نہ کریں.
دہلی کے جنتر منتر پر جاری طلباء کے احتجاج کے درمیان، ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے: وزیر تعلیم – جن کے استعفیٰ کا مطالبہ NEET طلباء کر رہے تھے، نے آخر کار استعفیٰ دے دیا ہے۔سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے لکھا: “میرے نوجوان دوست، چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے، میں نے اپنے آپ کو طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اصلاحات کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ ایک مضبوط، جامع اور بصیرت والا نظام تعلیم ایک مضبوط قوم کی بنیاد بناتا ہے
میں ملک کے نوجوانوں کی امنگوں، جذبات اور جائز توقعات کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں۔ ہندوستان کی نوجوان نسل کے خوابوں کی تعبیر ہماری سیاسی اور سماجی زندگیوں میں ایک اخلاقی وابستگی رہی ہے۔ میں وزیر اعظم مودی سے ان کی دور اندیش قیادت میں قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں.
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