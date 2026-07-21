حماس: غزہ پر صہیونی فضائی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عام شہریوں کے خلاف حملوں اور قتل عام کا سلسلہ فلسطینی عوام کے اپنے وطن، حقوق اور عزت و وقار کے دفاع کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔
حماس نے کہا کہ فلسطینی عوام قبضے، صہیونی بستیوں کی تعمیر اور جبری نقل مکانی کے منصوبوں کے مقابلے میں اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔
بیان میں ثالث ممالک، جنگ بندی معاہدے کے ضامن ممالک اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صہیونی رژیم کے حملے روکنے اور غزہ کے عوام کے خلاف قتل عام، محاصرے اور بھوک کی پالیسی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کریں۔
دوسری جانب غزہ کی فلسطینی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73 ہزار 283 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173 ہزار 864 ہو گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، قابض صہیونی فوج مسلسل 284ویں روز بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں، توپ خانے کی گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
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