اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،بھارت کے سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہایؒ کسی ایک ملک یا قوم کی شخصیت نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے رہنما تھے، اسی لیے دنیا کی بہت سی قومیں انہیں اپنا رہنما تصور کرتی ہیں۔
سلمان خورشید ایران کی ثقافتی کونسل کی دعوت پر شہید رہبر کی تاریخی تشییع میں شرکت کے لیے تہران پہنچے، جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے عوام سے اظہارِ یکجہتی اور تعزیت کے لیے آئے ہیں۔
انہوں نے آیت اللہ خامنہایؒ کو ایک غیر معمولی رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے روحانیت اور عملی سیاست کو یکجا کیا اور اپنی پوری زندگی عوام، اپنے نظریات اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف رکھی۔ ان کے بقول، وہ آخری لمحے تک اپنے اصولوں پر قائم رہے اور ان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔
سلمان خورشید نے کہا کہ تمام مذاہب کا بنیادی پیغام خدا کی بندگی اور انسانیت کی خدمت ہے، اور آیت اللہ خامنہایؒ نے اسی مشترکہ روح کو فروغ دے کر مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنہایؒ صرف ایران یا اسلام تک محدود شخصیت نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے بھارت سمیت مختلف ممالک کے عوام ان کے لیے بے پناہ احترام رکھتے ہیں۔
بھارتی رہنما نے کہا کہ حکومتوں کی اپنی سفارتی اور سیاسی مجبوریوں کے برعکس عوام اپنے جذبات کا آزادانہ اظہار کرتے ہیں، اور بھارت کے عوام آیت اللہ خامنہایؒ کے لیے غیر مشروط احترام اور عقیدت رکھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں ایران کے لیے عوامی امداد اور ہمدردی اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے مطابق آیت اللہ خامنہایؒ ہمیشہ اتحاد، باہمی تعاون اور مشترکہ طور پر مسائل حل کرنے کا پیغام دیتے رہے، اور آج کی دنیا کو ایسے ہی عالمی رہنماؤں کی ضرورت ہے۔
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