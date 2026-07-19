عرب تجزیہ کار: امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں نے جنگی صورتحال کا توازن بدل دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایک عرب فوجی و دفاعی ماہر نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ خطے میں جاری کشیدگی اور تصادم کی صورتحال میں ایک اہم تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق، لبنانی فوجی و اسٹریٹجک امور کے ماہر بریگیڈیئر الیاس حنا نے موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا اپنے اہداف تک پہنچنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر ناقابلِ عبور نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایرانی میزائل اسرائیلی علاقوں تک پہنچے ہیں، حالانکہ وہاں جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہیں۔ ان کے مطابق، کسی علاقے میں تھاد اور پیٹریاٹ جیسے جدید دفاعی نظاموں کی موجودگی لازمی طور پر تمام میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کی ضمانت نہیں دیتی۔
الیاس حنا کے مطابق، امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا جانی نقصان جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک نئی صورتحال پیدا کر سکتا ہے اور یہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان دباؤ کے تبادلے کے ایک نئے مرحلے کی علامت ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے، جن میں سمندری راستوں کی نگرانی، اقتصادی دباؤ اور خطے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ شامل ہے۔
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