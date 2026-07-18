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بیروت کے جنوبی مضافات میں شہید سید محمد حسن خلیل حسین کی نمازِ جنازہ و تدفین

18 جولائی 2026 - 16:44
News ID: 1841781
بیروت کے جنوبی مضافات میں شہید سید محمد حسن خلیل حسین کی نمازِ جنازہ و تدفین

حزب اللہ لبنان اور عوام کی بڑی تعداد نے جمعہ کے روز بیروت کے جنوبی مضافات (ضاحیہ) میں شہید سید محمد حسن خلیل حسین کی نمازِ جنازہ اور تشییع میں شرکت کی، جس میں شہداء کے اہل خانہ، علماء اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بیروت کے جنوبی مضافات (ضاحیہ) میں شہید سید محمد حسن خلیل حسین کی تشییع جنازہ میں ان کے اہل خانہ، شہداء کے ورثاء، علمائے کرام، سماجی شخصیات اور مقامی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

شرکاء نے شہید کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔

تقریب کے اختتام پر شہید کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد ان کے جسدِ خاکی کو بیروت کے جنوبی مضافات میں واقع روضۃ مدافن الغبیری ـ الشیاح قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

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