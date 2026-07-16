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ایران: پاکدشت میں سنی گئی دھماکے کی آواز پر سپاہ حضرت سیدالشہداء کا وضاحتی بیان؛ "فضائی دفاعی کارروائی تھی، کوئی حملہ نہیں ہوا"

16 جولائی 2026 - 15:49
News ID: 1841032
ایران: پاکدشت میں سنی گئی دھماکے کی آواز پر سپاہ حضرت سیدالشہداء کا وضاحتی بیان؛ "فضائی دفاعی کارروائی تھی، کوئی حملہ نہیں ہوا"

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ حضرت سیدالشہداء (ع) صوبہ تہران نے پاکدشت میں سنی گئی دھماکے کی آواز کے حوالے سے جاری بیان میں واضح کیا ہے کہ یہ آواز پرچین کے علاقے میں فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے باعث سنائی دی، جبکہ کسی بھی مقام پر حملے یا نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ حضرت سیدالشہداء (ع) صوبہ تہران کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چند لمحے قبل ضلع پاکدشت کے اطراف دھماکے جیسی آواز سنائی دی، تاہم زمینی اور عسکری تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ آواز پرچین کے علاقے میں فضائی دفاعی نظام کی معمول کی کارروائی کا نتیجہ تھی۔

بیان میں بعض مخالف اور شاہ پرست ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کو سختی سے مسترد کیا گیا ہے جن میں کسی مقام پر حملہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سپاہ نے واضح کیا کہ علاقے میں نہ کوئی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچا ہے، بلکہ یہ کارروائی فضائی دفاعی نظام کی تیاری اور معمول کی کارکردگی کے تحت انجام دی گئی۔

سپاہ صوبہ تہران کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں، اس واقعے سے متعلق معلومات صرف سرکاری اور معتبر ذرائع ابلاغ سے حاصل کریں اور بیرونی میڈیا کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر توجہ نہ دیں، جن کا مقصد عوام میں خوف و ہراس اور نفسیاتی بے چینی پیدا کرنا ہے۔

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