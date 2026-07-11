امامِ شہید کی شہادت نے انقلاب کا راستہ مزید روشن کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر اِن چیف کے مشاورتی گروپ کے سربراہ جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ امامِ شہید کی نمایاں ترین خصوصیت شجاعت تھی اور انہوں نے حقیقی معنوں میں اس وصف کو اپنی زندگی میں مجسم کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق، امامِ شہید اسلامی فرائض کی ادائیگی میں کامل یقین، ایمان اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔
فدوی نے کہا کہ امامِ شہید کا عقیدہ تھا کہ اسلامی معاشرہ ترقی کی بلند ترین منزلوں تک پہنچے اور دنیا بھر میں امام زمانہؑ کی معرفت کے لیے فضا ہموار ہو، جس کا آغاز مکتبِ امام حسینؑ کی پیروی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امامِ شہید نے انقلابِ اسلامی کی کامیابی کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ اسی راستے کو جاری رکھا اور بالآخر شہادت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے جو کسی غیر معصوم انسان کے لیے ممکن ہے۔
جنرل فدوی نے حالیہ جنگ کے جرائم کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امامِ شہید کی شہادت نے اسلامی انقلاب کے راستے اور مستقبل کی سمت کو مزید واضح اور روشن کر دیا ہے۔
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