صنعا کی جانب سے محاصرہ ختم کرنے اور یمن کے حقوق کے حصول کے لیے مکمل تیاری کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صنعا حکومت سے وابستہ سیاسی و سرکاری شخصیات نے کہا ہے کہ انصاراللہ کے رہبر کی اپیل کے بعد یمنی قبائل، سرکاری ادارے اور عوامی تنظیمیں مکمل تیاری کی حالت میں ہیں تاکہ محاصرہ ختم کرنے اور غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جا سکیں۔
غیر ملکی مداخلت کے خاتمے اور معاہدوں پر عملدرآمد کا مطالبہ
انصاراللہ کے سیاسی دفتر کے رکن علی الدیلمی نے کہا ہے کہ یمن سے غیر ملکی مداخلت کا خاتمہ، بیرونی افواج کا انخلا، قومی وسائل کی واپسی اور تمام معاہدوں پر مکمل عملدرآمد ناگزیر ہے۔
انہوں نے سعودی عرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ اور محاصرے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ورنہ صنعا اپنے حقوق کے حصول کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔
انہوں نے زور دیا کہ یمن کی خودمختاری کا احترام کیا جائے اور بیرونی حمایت یافتہ عناصر کی پشت پناہی فوری طور پر ختم کی جائے۔
قومی خودمختاری اور وسائل کے استعمال پر زور
صنعا حکومت کے دفترِ ارشاد کے ڈائریکٹر قیس الطل نے کہا کہ مخالف فریق کے زیرِ کنٹرول علاقوں کی واپسی، محاصرے کا خاتمہ، قومی وسائل سے استفادہ اور مکمل آزادی یمنی عوام کا بنیادی حق ہے۔
انہوں نے کہا کہ انصاراللہ کے رہبر کی اپیل کو وسیع عوامی اور سیاسی حمایت حاصل ہوئی ہے اور اس کا مقصد جنگ کے خاتمے، قومی خودمختاری کے استحکام اور یمن کے وسائل کو عوامی مفاد میں بروئے کار لانا ہے۔
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