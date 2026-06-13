ایپسٹین کیس بحران پر قابو پانے کے لئے ٹرمپ ٹیم کی خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایپسٹین کیس سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں متعدد خفیہ اجلاس منعقد کیے تھے۔
رپورٹ کے مطابق جولائی 2025 میں ہونے والے ان اجلاسوں میں وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام، محکمہ انصاف کے نمائندوں اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاسوں کا مقصد ایپسٹین کیس کے اثرات کو محدود کرنا اور اس کے سیاسی نتائج کا جائزہ لینا تھا۔
ذرائع کے مطابق ایک اہم اجلاس کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس نے اس معاملے کو "بہت بڑا مسئلہ" قرار دیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بحران کے ممکنہ سیاسی اثرات، خصوصاً قدامت پسند حلقوں میں پیدا ہونے والی بے چینی، کے بارے میں فکرمند تھے۔
رپورٹ کے مطابق وینس کا مؤقف تھا کہ عوامی اعتماد بحال کرنے اور سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے ایپسٹین سے متعلق تمام دستاویزات کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جانا چاہیے۔
یہ تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب امریکی محکمہ انصاف اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ تحقیقات کے دوران انہیں ایپسٹین کے مبینہ بااثر رابطوں یا "کلائنٹ لسٹ" کے حوالے سے کوئی قابلِ تصدیق ثبوت نہیں ملا۔ اس اعلان کے بعد حکومت کو اپنے ہی حامی حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایپسٹین اور ٹرمپ کے ماضی کے تعلقات سے متعلق میڈیا رپورٹس نے وائٹ ہاؤس میں مزید تشویش پیدا کر دی تھی۔ مشیروں نے اس صورتحال سے نمٹنے اور عوامی ردعمل کو کم کرنے کے لیے مختلف حکمتِ عملیوں پر غور کیا۔
دوسری جانب امریکی کانگریس کی نگرانی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ مہینوں میں ایپسٹین کے سابق ساتھیوں اور کاروباری روابط رکھنے والی متعدد شخصیات سے پوچھ گچھ کرے گی۔ اس دوران متاثرین اور زندہ بچ جانے والوں نے مکمل شفافیت اور تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ بھی دہرایا ہے۔
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