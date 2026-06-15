لبنانی فوج کی شہریوں کو وارننگ؛ اسرائیلی فوج اب بھی جنوبی لبنان میں موجود ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی فوج کی کمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے جنوبی لبنان کی صورتحال کے حوالے سے شہریوں کو احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اطلاعات اور افواہوں کے باوجود سرحدی علاقوں کی صورتحال اب بھی حساس ہے، اس لیے شہری جنوبی سرحدی دیہات میں واپسی کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں اور فوجی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔
لبنانی فوج نے خبردار کیا کہ اسرائیلی حملوں اور ممکنہ خلاف ورزیوں کے خطرات اب بھی موجود ہیں، لہٰذا شہری اپنی جان و مال کے تحفظ کو ترجیح دیں اور متاثرہ علاقوں میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔
فوجی کمان نے عوام سے اپیل کی کہ اگر انہیں کسی مقام پر ناکارہ گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد یا کوئی مشکوک شے نظر آئے تو فوری طور پر قریبی فوجی یا سکیورٹی مرکز کو اطلاع دیں۔
دوسری جانب اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں روکنے یا علاقے سے نکلنے کا کوئی حکم موصول نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اب بھی نام نہاد "زرد لائن" کے ساتھ واقع علاقوں میں سرگرم ہے۔
اسی دوران اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان سے پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اپنی سرحدوں اور بستیوں کے تحفظ کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں قائم نام نہاد سکیورٹی زونز میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا۔
وزیر دفاع نے ایران کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل پر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔
لبنانی فوج کے بیان اور اسرائیلی حکام کے حالیہ اعلانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ بندی کی خبروں کے باوجود جنوبی لبنان کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور زمینی حقائق میں ابھی تک کوئی نمایاں تبدیلی سامنے نہیں آئی۔
آپ کا تبصرہ