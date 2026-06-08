گروسی: ایران کے جوہری مسئلے کا حل پائیدار اور قابلِ تصدیق سفارتی معاہدے میں ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، Rafael Grossi، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (IAEA) کے ڈائریکٹر جنرل، نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق دیرینہ تنازع اور بار بار پیدا ہونے والے بحرانوں کا حل صرف ایک پائیدار، سفارتی اور قابلِ تصدیق معاہدے کے ذریعے ممکن ہے۔
ویانا میں پیر کے روز ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گروسی نے کہا کہ حالیہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایجنسی نے ایران میں تمام زمینی تصدیقی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، تاہم گزشتہ ہفتے محدود پیمانے پر بعض نگرانی کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی گئیں اور Bushehr Nuclear Power Plant میں ایک معمول کا معائنہ بھی انجام دیا گیا۔
جوہری تنصیبات تک رسائی نہ ہونے کا شکوہ
گروسی نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایجنسی کو ان ایرانی جوہری تنصیبات تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی جو جون 2025 کے فوجی حملوں سے متاثر ہوئی تھیں، جس کے باعث ایجنسی ان مراکز میں پہلے سے موجود اعلان شدہ جوہری مواد کے بارے میں اپنی مسلسل نگرانی برقرار نہیں رکھ سکی۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ معلومات اور رسائی کی اس کمی کی وجہ سے ایجنسی یورینیم افزودگی، ری پروسیسنگ اور بھاری پانی سے متعلق سرگرمیوں کی معطلی کی تصدیق بھی نہیں کر سکی، جیسا کہ بعض قراردادوں میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال میں بوشہر جوہری بجلی گھر کے علاوہ ایجنسی اپنے بعض نگرانی کے فرائض مؤثر انداز میں انجام نہیں دے سکتی۔
ایران سے تعاون بڑھانے کا مطالبہ
ایجنسی کے سربراہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ زیر التوا پادمانی معاملات کے حوالے سے ایجنسی کے ساتھ تعمیری تعاون کرے تاکہ عدم پھیلاؤ کے معاہدے (NPT) کے تحت حفاظتی اقدامات کے مکمل اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔
گروسی نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا حل دباؤ یا محاذ آرائی میں نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارت کاری میں مضمر ہے۔
جوہری بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت
اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں گروسی نے خطے کی حالیہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ جوہری تحفظ اور سلامتی کے اصولوں کی پابندی کریں۔
انہوں نے کہا کہ امن، استحکام اور تعاون کی طرف جانے والا واحد پائیدار راستہ مکالمہ ہے، اور ایران کے جوہری پروگرام کے گرد پیدا ہونے والے بحرانوں کا حل بھی ایک ایسے سفارتی معاہدے میں ہے جو دیرپا اور قابلِ تصدیق ہو۔
گروسی نے جاری مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایجنسی کسی بھی ممکنہ معاہدے کی نگرانی اور تصدیق کے لیے اپنی فنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔
ایران کا مؤقف
اسلامی جمہوریہ ایران بارہا واضح کر چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور بین الاقوامی قوانین و پادمانی ذمہ داریوں کے دائرے میں جاری ہے۔
تہران کا مؤقف ہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایجنسی کو سیاسی الزامات دہرانے کے بجائے ان حملوں کی واضح مذمت کرنی چاہیے اور جوہری مراکز کو نشانہ بنانے کے عمل کو معمول بنانے کی کوششوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔
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