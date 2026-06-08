مقبوضہ علاقوں پر ایران کے نئے میزائل حملوں کی لہر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،صہیونی رژیم کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے مقبوضہ علاقوں پر ایک نئی میزائل حملوں کی لہر شروع کر دی ہے۔
اسرائیلی فوج نے پیر کے روز بتایا کہ ایران کی جانب سے متعدد میزائل مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے گئے۔
اسرائیلی اخبار “اسرائیل ہیوم نے رپورٹ دی کہ ایران نے مغربی کنارے میں قائم صہیونی بستیوں کی جانب 10 میزائل داغے، جن کے نتیجے میں کم از کم تین عمارتوں کو نقصان پہنچا۔
صہیونی میڈیا کے مطابق غزہ کے قریب واقع زیکیم فوجی اڈے میں خطرے کے سائرن فعال کر دیے گئے۔
اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ نے بھی تصدیق کی کہ ایران سے میزائل فائر ہونے کے بعد تل ابیب اور اس کے جنوبی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔
حکام نے صہیونی آبادکاروں کو ہدایت دی کہ وہ محفوظ پناہ گاہوں میں رہیں۔
رپورٹس کے مطابق تل ابیب اور اس کے گردونواح، مقبوضہ بیت المقدس، بئر السبع اور غزہ کے اطراف موجود بستیوں میں بھی سائرن بجائے گئے۔
اس سے قبل بھی صہیونی رژیم ایران کی جانب سے مقبوضہ علاقوں پر میزائل حملوں کی اطلاعات دے چکی ہے۔
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