تحریک امل اور حزب اللہ کے رہنماؤں کی مشترکہ نشست؛ مزاحمت اور قومی وحدت لبنان کے تحفظ اور کامیابی کی ضمانت قرار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریک امل اور حزب اللہ لبنان کے سینئر عہدیداروں نے ایک مشترکہ نشست میں شرکت کی۔
اس اجلاس میں تحریک امل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مصطفی الفوعانی اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شیخ علی دعموش شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے “عیدِ مقاومت و آزادی” کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔
رہنماؤں نے اسرائیلی جنگی مشین کے مقابلے میں مجاہدین کی قربانیوں اور عوامی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سن 2000 میں حاصل ہونے والی تاریخی کامیابیاں آج بھی خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ اور لبنان کی طاقت و اقتدار کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے عید قربان کی آمد پر بھی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دن لبنان کے عوام کے لیے زیادہ استحکام اور آسانیاں لے کر آئیں گے۔
گفتگو کے ایک اور حصے میں معاشی اور سماجی مسائل پر غور کیا گیا، جہاں دونوں فریقوں نے بے گھر افراد کی بحالی اور رہائش کی فراہمی کو “قومی ترجیح” قرار دیتے ہوئے حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری اور سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کیا۔
اسی طرح ماہِ محرم کی آمد کے پیش نظر، موجودہ ملکی حالات کے مطابق مجالسِ عاشورا کے شایانِ شان انعقاد کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر امل اور حزب اللہ کے رہنماؤں نے عوام کے مختلف طبقات کے درمیان موجود یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کو سراہتے ہوئے اسے بیرونی دباؤ کے مقابلے میں لبنانی معاشرے کی پائیداری اور استقامت کی ضمانت قرار دیا۔
آپ کا تبصرہ