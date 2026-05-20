دو ماہ بعد خلیج فارس سے بڑے آئل ٹینکروں کی روانگی، آبنائے ہرمز سے گزرنا شروع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لندن اسٹاک ایکسچینج گروپ اور کمپنی «کپلر» کے شپنگ ڈیٹا کے مطابق آج دو بڑے آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے باہر نکل گئے جبکہ تیسرا ٹینکر بھی اس اہم بحری راستے سے روانگی کے قریب ہے۔ ان تینوں جہازوں میں مجموعی طور پر تقریباً ساٹھ لاکھ بیرل مشرقِ وسطیٰ کا خام تیل موجود ہے۔
جنوبی کوریا کے پرچم بردار آئل ٹینکر «یونیورسل وینر» میں کویت کا بیس لاکھ بیرل خام تیل لدا ہوا ہے، جو 4 مارچ کو لوڈنگ کے بعد اب جنوبی کوریا کے شہر اولسان کی جانب رواں دواں ہے۔ اسی طرح چینی آئل ٹینکر «یوان گوئی یانگ» عراق کے شہر بصرہ کا بیس لاکھ بیرل خام تیل لے کر چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کی ایک بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
دوسری جانب ہانگ کانگ کے پرچم والے آئل ٹینکر «اوشن لیلی» میں قطر اور عراق کے بصرہ کا مجموعی طور پر بیس لاکھ بیرل خام تیل موجود ہے، جو چین کی بندرگاہ چوانچو منتقل کیا جا رہا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب فروری کے آخر سے جاری فوجی کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکروں کی آمدورفت میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی۔ آبنائے ہرمز کو عالمی سطح پر ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ سمجھا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل سپلائی گزرتی ہے۔
ادھر ان پیش رفتوں کے ساتھ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں تقریباً ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 110 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
آپ کا تبصرہ