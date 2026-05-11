حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کی امدادی ٹیموں پر ڈرون حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں اور امدادی دستوں کو خودکش ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔
حزب اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق پیر کی صبح 06:10 بجے “الطیبہ” قصبے کے علاقے “بیدر الفقعانی” میں ایک گھر کے اندر موجود اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ مزاحمتی گروہ نے ایک حملہ آور کواڈ کاپٹر ڈرون استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں “یقینی جانی نقصان” ہوا۔
امدادی دستے بھی نشانہ بنے
حزب اللہ کے مطابق، جب اسرائیلی فوج کے امدادی اہلکار زخمی فوجیوں کی مدد کے لیے اسی علاقے میں پہنچے تو انہیں بھی دوسرے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
گروپ نے دعویٰ کیا کہ شدید حملوں کے دوران اسرائیلی فوج کا ہیلی کاپٹر زخمی اہلکاروں کو نکالنے کے لیے علاقے میں اترا۔
حزب اللہ نے کہا کہ یہ کارروائیاں لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں کی گئیں اور یہ اسرائیلی حملوں، دیہات کی تباہی اور جنوبی لبنان میں شہریوں کی ہلاکتوں کے ردعمل کا حصہ ہیں۔
