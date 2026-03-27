  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

ایران کی جوہری صنعت؛

صرف ایران ہی اپنے یورینیم کے ذخيرے کا فیصلہ کر سکتا ہے، روس

ایران کی خودمختاری کا اعتراف
27 مارچ 2026 - 19:58
News ID: 1795527
صرف ایران ہی اپنے یورینیم کے ذخيرے کا فیصلہ کر سکتا ہے، روس

روسی وزارت خارجہ نے کہا: خلیج فارس کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی مسلح افواج کی موجودگی اس خطے کے ممالک کو بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || روسی وزارت خارجہ نے کہا: خلیج فارس کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی مسلح افواج کی موجودگی اس خطے کے ممالک کو بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔

جہاں تک ایران کے جوہری مواد کے ذخیرے کا تعلق ہے تو نہ تو این پی ٹی، نہ آئی اے ای اے کے جامع سمجھوتے، غیر ایٹمی ممالک کے لئے جوہری مواد رکھنے کی حد کا تعین نہیں کرتے۔ 

چنانچہ ہم صرف تہران کے رضاکارانہ اقدامات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یہ اقدامت این پی ٹی کے تحت ایران کے قانونی حق کی نفی نہیں کرتے۔ صرف ایران فیصلہ کرے گا کہ وہ کس طرح اپنے اس حق کو بروئے کار لاتا ہے۔

ـــــــــــــــــــــــــ

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha