حماس کا وفد رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے پر بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے رہنماؤں کا ایک وفد غزہ سے متعلق مسائل، خاص طور پر شرم الشیخ معاہدے پر مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر عملدرآمد اور رفح کراسنگ دوبارہ کھولنے کے بارے میں بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچ گیا ہے۔
المصری الیوم کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق، باخبر ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی وفد خلیل الحیہ کی سربراہی میں مصر کے اعلیٰ سطح کے سیکورٹی حکام سے رفح گزرگاہ دوبارہ کھولنے اور انسانی امداد کی ترسیل میں اضافے کے بارے میں بات چیت کرے گا۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ سمیت دیگر فلسطینی گروپوں کے وفود مصر کی حمایت سے منعقد ہونے والے فلسطین فلسطین مذاکرات میں شرکت کے لیے منگل کو قاہرہ پہنچے ہیں۔
قبل ازیں قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا تھا کہ دوحہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
ارنا کے مطابق مصر اور قطر کے وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے اور منگل کے روز ٹیلی فون پر بات چیت کرکے غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔
