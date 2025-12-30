اسلام آباد میں فلسطین میں بین الاقوامی استحکامی فورس کے خلاف احتجاج

اہلِ بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان فلسطین فورم کے زیرِ اہتمام اسلام آباد میں فلسطین میں بین الاقوامی استحکامی فورس کے قیام اور اس میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
مظاہرین نیشنل پریس کلب کے باہر جمع ہوئے، جہاں انہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور شہداء کی تصاویر کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اس منصوبے کو ایک امریکی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، جبکہ اسرائیل فلسطینی عوام پر اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ فلسطینی اپنی سرزمین کے اصل وارث ہیں۔
احتجاج سے خطاب کرنے والے مقررین نے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، نہ کہ اس نظام کے تحت جو اُن کے بقول “خونی اسرائیلی رژیم” کے کنٹرول میں ہو۔ انہوں نے حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوج کو ایسی “ظالمانہ فورس” میں شامل نہ کرے جس کا مقصد فلسطینی عوام کو دبانا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔
آپ کا تبصرہ