فنکار بهی آبدیده ہوجاتے ہیں غزہ کی خاطر؛

ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے’، جیکی چن غزہ کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھ کر آبدیدہ

7 جنوری 2026 - 10:42
News ID: 1770455
مآخذ: ڈیلی سب نیوز
معروف ہالی وڈ اداکار جیکی چین بھی غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائی گئی قیامت پر جذباتی ہوگئے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے اور اسرائیلی بربریت کی وجہ سے بچے اور خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں۔

عالمی میڈیا ہو یا سوشل میڈیا آئے روز غزہ میں ہونے والی اموات کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔

حال ہی میں ہالی ووڈ کے چینی اداکار جیکی چن نے بھی غزہ کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی تو آبدیدہ ہوگئے۔

جیکی چن نے کہا کہ فلسطینی بچے سے پوچھا گیا تھا بڑے ہوکرکیابنو گے؟ بچے نے کہا "ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔"

ہالی ووڈ اسٹار نے کہا کہ ہر روز بمباری کی زندگی دکھاتی ہے کہ بڑھنا نعمت ہے، ان لوگوں کو مبارکباد جو بچپن سے بڑھاپے تک پہنچ سکے۔

