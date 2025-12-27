سعودی وژن 2030 پر عملدرآمد؛ پکاسو سے بھی رجوع کرنا پڑا + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || مشہور نیلام گھر سوتھبیز سعودی عرب میں اپنی دوسری باضابطہ فروخت کی تقریب منعقد کرے گا، جس کا عنوان "الأصول (جڑیں = Roots)" ہے، 31 جنوری 2026 کو درعیہ کے تاریخی ضلع میں؛ ایک ایسا واقعہ جسے عالمی آرٹ مارکیٹ میں اپنی پوزیشن قائم کرنے اور وژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لئے اس ملک کی کوششوں کے تسلسل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
رپورٹ کا خلاصہ:
خلاصہ: سعودی عرب کی 'روٹس' کے ذریعے عالمی ثقافتی برانڈنگ
مرکزی واقعہ:
معروف برطانوی نیلام ہاؤس Sotheby's اپنی دوسری نیلامی "الأصول" کے عنوان سے 31 جنوری 2026 کو سعودی عرب کے تاریخی مقام درعیہ میں منعقد کرے گا۔ اس نیلامی میں پابلو پکاسو سمیت بین الاقوامی اور مقامی فنکاروں کی 70 سے زائد تخلیقات پیش کی جائیں گی، جو ملک کے وژن 2030 کے تحت ثقافتی تبدیلی اور فن کی عالمی مارکیٹ میں اپنی حیثیت مستحکم کرنے کی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔
اہم نکات:
• بڑا نام، واضح پیغام:
نیلامی کا مرکزی پرکشش نمونہ پکاسو کا بنایا ہوا ایک پینٹنگ ہے جس کی تخمینی قیمت 2-3 ملین ڈالر ہے۔ پکاسو جیسے عالمی شہرت یافتہ فنکار کے کام کی نمائش سعودی عرب کے عالمی سطح پر فعال کردار ادا کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
• مقام کا انتخاب:
تاریخی درعیہ کا انتخاب روایتی ورثے اور ملک کی جدید ثقافتی تعمیر نو کے درمیان علامتی ربط کو ظاہر کرتا ہے۔
• بین الاقوامی اور مقامی امتزاج:
"اینڈی وارہول" (Andy Warhol) اور "رائے لچنسٹین" (Roy Lichtenstein) کے ساتھ ساتھ جیسے بین الاقوامی 'سپر اسٹارز' سمیت سعودی فنکارہ "صفیہ بن زقر" جیسے مقامی فنکاروں کے کاموں کی نمائش بھی ہوگی۔ یہ انداز ملک کی کثیر جہتی ثقافت کا منظرنامہ پیش کرنے کی حکمت عملی کا عکاس ہے۔
• ثانوی اقدامات:
یہ نیلامی سعودی عرب کی فلم انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری جیسے دیگر ثقافتی منصوبوں کے ساتھ منسلک ہے، جن کے تحت العلا اور نیوم جیسے مقامات کو بین الاقوامی فلم پروڈکشن کے لئے پرکشش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مرکزی مقاصد:
• ثقافتی برانڈ کی تعمیر:
بین الاقوامی سطح پر نرم طاقت (soft power) کو فروغ دینا اور 'پرانے' 'دقیانوسی!' تصورات کو تبدیل کرنا۔
• معاشی تنوع:
تخلیقی معیشت کو ـ وژن 2030 کے تحت معیشت کو نئے شعبوں میں پھیلانے کے ایک ستون کے طور پر ـ فروغ دینا۔
• علاقائی اور عالمی ساکھ:
مشرق وسطیٰ اور عالمی فن مارکیٹ میں ایک ابھرتا ہوا ثقافتی مرکز بننے کے لئے مقام حاصل کرنا۔
نتیجہ:
سعودی عرب کے لئے فن اور ثقافت اب محض تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک اہم تزویراتی اثاثہ ہیں۔ Sotheby's کی 'روٹس' نیلامی اس وسیع تر منصوبے کی ایک عملی مثال ہے، جس کا مقصد ملک کی عالمی شناخت کو نئے سرے سے بیان کرنا اور اسے ایک جدید، کھلے اور ثقافتی طور پر متحرک، معاشرے کے طور پر پیش کرنا ہے۔
