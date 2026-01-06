اسرائیل کو تاریخ کی شدید ضربیں لگائیں، دشمن جنگ بندی کے لیے منتیں کرتا رہا: محمدباقر قالیباف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے اسپیکر محمدباقر قالیباف نے شمالی خراسان کے 3000 شہداء کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ میں اسرائیل کو اپنی تاریخ کی بدترین فوجی اور نفسیاتی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے کہا کہ محورِ مقاومت کی بھرپور مزاحمت اور شدید حملوں نے دشمن کو مکمل طور پر بوکھلا دیا۔
قالیباف کے مطابق جنگ کے پانچویں اور چھٹے روز ہی واشنگٹن اور لندن سمیت اسرائیل کے حامی ممالک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کی کوششوں میں لگ گئے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، ایثار اور ثقافتِ شہادت سے حاصل ہوئی۔
اسپیکر نے کہا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ایرانی قوم دباؤ میں آ جائے گی، مگر عوام نے اتحاد اور استقامت سے اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔
محمدباقر قالیباف نے کہا کہ ایران کی اصل طاقت اس کے عوام کا ایمان، بصیرت اور شہداء کی قربانیاں ہیں، اور یہی طاقت دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بناتی رہے گی۔
ایران کے اسپیکر محمدباقر قالیباف نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں محورِ مقاومت نے اسرائیل کو ایسی شدید اور غیر متوقع ضربیں دیں کہ پانچویں اور چھٹے دن دشمن اور اس کے عالمی حمایتی جنگ بندی کے لیے سرگرم ہو گئے۔
