اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاک افغان سرحد کی بندش کے باعث افغانستان سے پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس کی واپسی مشکلات کا شکار ہے۔
افغانستان میں پاکستان اسٹوڈنٹس یونین کے صدر شہاب الدین نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ وفاقی حکومت پاکستان طلباء کی وطن واپسی کیلئے اقدامات کرے۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان کےمیڈیکل کالجوں میں خیبر پختونخوا کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، بارڈر کی بندش کے باعث پاکستانی طلباء وطن واپس نہیں جاسکتے۔
شہاب الدین نے مزید کہا کہ افغانستان میں امتحانات ختم ہو کر موسم سرما کی 3 تین ماہ کی تعطیلات ہوچکی ہیں۔
