پاکستان ایران ہائی بارڈر کمیشن اجلاس، سرحدی امور، تجارت، معیشت، سیکیورٹی تعاون کا جائزہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تہران میں پاکستان اور ایران کے درمیان ہائی بارڈر کمیشن کا تیسرا اجلاس ہوا۔
اجلاس میں پاکستان کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ سید علی اسد گیلانی نے کی، ایرانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل لیگل افیئرز عباس باقر پور اردکانی نے کی، اجلاس میں سرحدی امور، تجارت، معیشت، سیکیورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔
پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سرحدی امور، تجارت، معیشت، سیکیورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا، اجلاس میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط اور گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
مدثر ٹیپو نے کہا کہ دونوں ممالک نے سرحدی انتظام اور باہمی روابط بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، ہائی بارڈر کمیشن کا چوتھا اجلاس آئندہ برس اسلام آباد میں ہوگا۔
