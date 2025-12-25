حماس کے وفد کا بغداد کا دورہ مکمل، غزہ اور علاقائی صورتحال پر بات چیت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا ایک وفد، جس کی قیادت اسامہ حمدان کر رہے تھے، عراقی حکام اور سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں اور مشاورت کے بعد جمعرات کے روز بغداد سے روانہ ہو گیا۔
عراقی میڈیا کے مطابق، اس دورے کے دوران حماس کے وفد نے عراقی حکام کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عملدرآمد کی تازہ صورتحال، فلسطین کے سیاسی اور زمینی حالات اور مسئلہ فلسطین سے جڑی علاقائی و عالمی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔
وفد کے ارکان نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے مغربی کنارے اور القدس میں صیہونی حملوں کے تسلسل اور فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کا ذکر کیا، اور ان مظالم کو روکنے کے لیے عرب اور عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
حماس کے وفد نے فلسطین اور عراق کے عوام کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں عراقی حکومت اور عوام کے مستقل اور واضح مؤقف کو سراہا۔
