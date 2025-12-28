سوئڈن میں فلسطین کے حامیوں کا مظاہرہ، غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سوئڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا اور نوار غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں کی شدید مذمت کی۔ یہ مظاہرہ ہفتے کے روز مختلف سول سوسائٹی گروپوں کی جانب سے منظم کیا گیا۔
مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا: "غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں"، "اسکول اور اسپتال بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں" اور "خوراک کی کمی ختم کریں"۔ انہوں نے فلسطین کے پرچم بھی لہرا کر سوئڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت بند کرے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کے دوران، 71,266 فلسطینی شہید اور 171,219 زخمی ہو چکے ہیں۔ آتش بس کے بعد سے 414 مزید فلسطینی شہید اور 1,142 زخمی ہوئے جبکہ 679 شہداء کے جسد خاکی ملبے سے نکالے گئے ہیں۔
اگرچہ حماس اور اسرائیل کے درمیان آتش بس معاہدہ ہوا، لیکن تل ابیب نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی اور فلسطینی علاقوں پر حملے جاری رکھے۔ اقوام متحدہ نے اس انسانی المیے اور تباہ کاری کی بحالی کے لیے تقریباً 70 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا ہے۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو فوری طور پر فلسطینی عوام کی حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے اور اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ انسانی بحران مزید نہ بڑھے۔
آپ کا تبصرہ