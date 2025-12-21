اسرائیلی تنہائی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کر دیا

بین الاقوامی نیوز ایجنسی ـ ابنا || غزہ کی جنگ میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید تنقید اور بین الاقوامی سطح پر نفرت و تنہائی کا سامنا ہے۔ اس صورتحال نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
اہم نکات:
1۔ ٹرمپ کی تشویش: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل نے نہ صرف عالمی حمایت کھو دی ہے بلکہ امریکہ کے سیاسی نظام میں بھی اس کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے۔
2۔ حالیہ آتش بند کی کوششیں: ٹرمپ نے اکتوبر میں غزہ میں آتش بند قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل کے مزید تنہا ہونے کو روکا جا سکے۔
3۔ امریکہ میں نفوذ میں کمی: ٹرمپ نے امریکی یہودی برادری سے بات چیت میں اعتراف کیا کہ اسرائیل لابی کا اثر و رسوخ واشنگٹن میں کم ہو گیا ہے اور کانگریس میں یہود مخالف جذبات پائے جاتے ہیں۔
4۔ اسرائیلی قیادت کا اعتراف: اسرائیل کے سابق وزیراعظم ایہود باراک اور موجودہ وزیراعظم بینجمن نیٹن یاہو سمیت متعدد اسرائیلی رہنماؤں نے تسلیم کیا ہے کہ ملک عالمی تنہائی اور اقتصادی دباؤ کا شکار ہے۔
5۔ بین الاقوامی ردعمل: دنیا بھر کے جامعات میں اسرائیلی تعلیمی اداروں کے بائیکاٹ، احتجاجی مظاہرے اور اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ جاری ہے۔
6۔ مستقبل کے خطرات: ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اسرائیل اور عالمی یہودی برادری کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے خلاف منفی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
اس مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل کو شدید بین الاقوامی تنقید اور تنہائی کا سامنا ہے، جسے اس کے قریبی اتحادی امریکہ کے رہنما بھی تسلیم کر رہے ہیں۔
