امریکی سینیٹر گراہم: شامی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز زیادہ انتہا پسند ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سینیٹر گراہم نے بدھ کے روز اپنے بیان میں کہا کہ شامی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں بڑھتے ہوئے شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سرکاری تشہیر کے مطابق نہیں بلکہ زیادہ انتہا پسند ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے "پریشان کن" کہنا بھی کم ہے۔
گراہم نے اس بات پر زور دیا کہ اگرچہ امریکہ اس نئے عبوری حکومت کی مدد کے لیے اقدامات کر رہا ہے، مگر اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے خطرناک رویے سے آگاہ رہ سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل درست ہے کہ وہ ایسے سیکیورٹی زون کی درخواست کرے جو نہ صرف اسرائیل بلکہ شامی اقلیتوں، جیسے ڈروز، کے تحفظ کو یقینی بنائے۔
یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پالمیرا میں گذشتہ ہفتے جنرل سیکیورٹی فورسز کے ایک رکن نے تین امریکی شہریوں کو قتل کیا، اور اسی دوران شامی عبوری حکومت کی فوجی پریڈ میں اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔
یہ صورتحال امریکی تشویشات کو اجاگر کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ عبوری حکومت اور اس کی سیکیورٹی اداروں کے کام کاج کے بارے میں عالمی سطح پر بحث بڑھ رہی ہے۔
آپ کا تبصرہ