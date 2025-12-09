غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ،ایک فلسطینی خاتون شہید، چھ افراد زخمی
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کے ڈرون نے شمالی اور وسطی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی خاتون شہید اور کم از کم چھ افراد زخمی ہوئے۔ طبی ذرائع کے مطابق 67 سالہ خاتون کو جبالیا کے حلاوہ کیمپ میں پیر کی شب اسرائیلی ڈرون کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال الشفاء منتقل کیا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکیں۔
دوسری جانب مرکزِ غزہ میں سوق "العملہ" کے قریب آوارہ فلسطینیوں کے خیموں پر بھی اسرائیلی ڈرونز نے بم گرائے، جس کے نتیجے میں مزید شہری زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے "کواد کوپٹر" طیارے غزہ کے مختلف علاقوں میں پناہ گزینوں کے مجموعوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
اسپتال ذرائع کے مطابق الشجاعیہ محلے میں چادرنشینوں پر ڈرون فائرنگ کے باعث کم از کم چھ افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل پیر کے روز دیرالبلح میں 33 سالہ فلسطینی محمد الجرو کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال شهدای الاقصی میں شہید ہو گیا۔
اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر جنگ مسلط کی تھی جس کے مقاصد حماس کو ختم کرنا اور اسرائیلی قیدیوں کی بازیابی تھے، تاہم وہ اپنے اہداف میں ناکام رہا اور بالآخر حماس کے ساتھ اسیران کے تبادلے کے معاہدے پر مجبور ہو گیا۔ حماس نے 17 مهر 1404 کو جنگ بندی اور اسیران کے تبادلے پر باضابطہ اتفاق کی تصدیق کی، جب کہ اسرائیلی فوج نے بھی اگلے روز جنگ بندی کے نفاذ کا اعلان کیا۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل متعدد بار اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جس پر عالمی سطح پر شدید تنقید اور مذمت جاری ہے۔
