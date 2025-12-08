ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی آذربائیجان کے صدر الہام علیاف سے ملاقات
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورۂ آذربائیجان کے دوران صدر الہام علیاف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
یہ ملاقات باکو میں ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں نے ایران اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، اقتصادی و تجارتی تعاون بڑھانے اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ ملاقات میں قفقاز کے خطے میں امن و استحکام پر بھی زور دیا گیا۔
سید عباس عراقچی اتوار کے روز تہران سے باکو روانہ ہوئے تھے۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ تہران–باکو تعلقات کو فروغ دیا جا سکے اور علاقائی و عالمی امور پر مشترکہ مؤقف کو مضبوط کیا جا سکے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ ایران کے تعلقات نہایت اہم ہیں کیونکہ دونوں ممالک ہمسایہ، ہم مذہب، ہم ثقافت اور گہرے تاریخی روابط رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سفارتی دوروں کا مقصد خطے بالخصوص قفقاز میں امن، استحکام اور باہمی اعتماد کو فروغ دینا ہے۔
