پاکستان: ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 5 دہشتگرد ہلاک

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || پاکستانی اخبار ڈیلی پاکستان کے مطابق، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا، اور ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد برآمد ہوا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق، ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، مزید برآن بھارتی سر پرستی میں سرگرم عمل دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی، ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران مبینہ طور پر 'فتنہ الخوارج ہندوستان' کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔
