  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

پاکستان میں دہشت گردی؛

پاکستان: ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 5 دہشتگرد ہلاک

6 دسمبر 2025 - 23:34
News ID: 1758445
مآخذ: ڈان نیوز
پاکستان: ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 5 دہشتگرد ہلاک

پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران مبینہ طور پر 'فتنہ الخوارج ہندوستان' کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || پاکستانی اخبار ڈیلی پاکستان کے مطابق، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا، اور ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد برآمد ہوا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق، ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، مزید برآن بھارتی سر پرستی میں سرگرم عمل دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی، ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha